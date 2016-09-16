遭陸控間諜罪羈押2年 加國男獲釋返國
涉嫌從事間諜活動在中國大陸遭羈押2年的加拿大公民高凱文（Kevin Garratt）今天獲釋，已返回加拿大，這對加國總理杜魯道是一次外交勝利。
路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）本月對大陸進行正式訪問時曾談到高凱文案，當時他也竭力要求建立更緊密的經濟關係，及提出對北京當局而言相當敏感的人權議題。
高凱文家人發表簡短聲明希望保留隱私。他們表示：「9月15日週四，高凱文從中國遣返回到加拿大，與家人和親朋好友團聚。」
1名加國政府官員表示，高凱文本週稍早正式被判刑，之後交保獲釋。他已抵達溫哥華。
匿名的官員表示：「我們非常開心他回到加拿大，並展開治療程序。」（譯者：中央社陳昱婷）1050916
(中央社)
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