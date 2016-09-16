讓母親看兒打球 陳金鋒返台貢獻11年

鋒砲絕響系列專題（中央社記者林宏翰台北16日電）旅美7年、回台打球11年，「台灣巨砲」陳金鋒將結束球員生涯；在這個提前預告的最終球季，陳金鋒以38歲高齡仍在場上貢獻13轟，前隊友潘忠韋說，「他毫無保留」。

近幾年出賽機會不如以往，陳金鋒在賽場上亮相機會越來越少，但只要走進打擊區，球迷呼喊聲一直沒停過；除在美國職棒、國際賽打下豐功偉業，西元2006年陳金鋒選擇回台，為台灣職棒掀起「鋒」潮。

與陳金鋒年齡相仿，曾有旅外機會、卻選擇留下來的「恰恰」彭政閔說過，「2006年陳金鋒加入La new熊，與當時林智勝、石志偉組成中心打線，吸引許多支持中華隊的球迷進場，也為La new打下球迷基礎」。

陳金鋒在2006年決定回台前，在美國不是沒機會繼續打拚，當時為「讓母親親眼看我打球」，而決定回台灣。

2006年3月21日在高雄澄清湖球場，這是陳金鋒在台灣職棒初登場，或許不如在大聯盟首戰轟轟烈烈，卻有段哀傷小插曲。從小看著陳金鋒打球到大的叔叔，在陳金鋒首戰前一天過世。

叔叔老家在鄉下無法收看電視轉播，這場比賽又沒廣播，有熱心的廣播人與球評，用手機打電話到靈堂，整場比賽獨家轉播給亡者聽。

陳金鋒在台灣首季就飆出21轟、20盜亮眼成績，這個球季La new熊拿到上、下半季冠軍，還前進東京巨蛋拿下亞洲職棒大賽亞軍。

2009年是陳金鋒在中職顛峰，敲出27支全壘打，上半季18轟打破本土球員半季最高全壘打紀錄。2011年以453場達成100支全壘打里程碑，也是中華職棒第一人。

這幾年出賽機會減少，或許與舊傷有關，在決定退休的最後一個球季，陳金鋒從季前準備、到季中激勵團隊，與球隊中年輕球員搞笑互動，毫無保留在這個球季發光發熱。

前隊友林智勝說，「他已經為台灣棒球付出了所有，現在光榮退休是他應得的，很榮幸跟鋒哥同隊10年，在他的身上我學會打棒球，也學會很多事，希望在人生的下一個階段，他能做更多事」。1050916

(中央社)