NBA》哈登新歡曝光 火辣程度不輸卡戴珊
眼看著前女友科勒卡戴珊最近跟騎士中鋒崔斯坦湯普生打得火熱，火箭「大鬍子」哈登怎麼可能示弱！根據美國八卦媒體《terezowens》爆料，哈登最近跟1名26歲辣妹安娜蒙塔納交往當中，身材火辣程度一點也不輸給科勒卡戴珊。
向來喜歡爆乳豐臀類型辣妹的哈登，這次挑的對象當然也不例外，安娜是名模特兒，也曾拍過MV，經常在社群媒體放上火辣照片，當然感情史相當豐富，先前曾跟法國足球明星本澤馬傳過緋聞，如今最新緋聞對象換成了哈登。
哈登上季雖交出27.4分、7助攻與5.7籃板的亮眼成績，卻沒法入選NBA年度最佳隊伍，心情苦悶程度可想而知，今年夏天幾乎沒有傳出留連夜店消息，反而常跟隊友出現在球場苦練，如今他在感情有了新發展，相信他可更專心打球了。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。