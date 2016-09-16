NBA》哈登新歡曝光 火辣程度不輸卡戴珊

哈登這次新歡對象是名美國網路紅人，身材條件相當火辣。(取自terezowens網站)

眼看著前女友科勒卡戴珊最近跟騎士中鋒崔斯坦湯普生打得火熱，火箭「大鬍子」哈登怎麼可能示弱！根據美國八卦媒體《terezowens》爆料，哈登最近跟1名26歲辣妹安娜蒙塔納交往當中，身材火辣程度一點也不輸給科勒卡戴珊。

向來喜歡爆乳豐臀類型辣妹的哈登，這次挑的對象當然也不例外，安娜是名模特兒，也曾拍過MV，經常在社群媒體放上火辣照片，當然感情史相當豐富，先前曾跟法國足球明星本澤馬傳過緋聞，如今最新緋聞對象換成了哈登。

哈登上季雖交出27.4分、7助攻與5.7籃板的亮眼成績，卻沒法入選NBA年度最佳隊伍，心情苦悶程度可想而知，今年夏天幾乎沒有傳出留連夜店消息，反而常跟隊友出現在球場苦練，如今他在感情有了新發展，相信他可更專心打球了。

(中時電子報)