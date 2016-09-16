馬勒卡偏北走 鄭明典說因為它出現了

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颱風馬勒卡駛流分析。（圖片來源：CIMSS）

馬勒卡颱風今天（16日）上午發布陸上颱風警報，預估路徑將偏北，氣象局預報中心主任鄭明典解釋，因為台灣西側出現「深短槽」，將引導馬勒卡北上。

鄭明典在臉書貼出一張CIMSS（美國威斯康辛大學氣象衛星合作研究所）提供的駛流分析，表示這就是影響颱風移動的「導引氣流」分析。

鄭明典說，現在預測馬勒卡颱風會偏北移動，由台灣東側快速北上，主要原因就是台灣西側剛剛建立的深短槽，馬勒卡颱風就沿著槽前的偏北氣流北上，然後轉東北方向遠離。這是除了討論太平洋高壓強弱之外的一個觀點。

(中時電子報)