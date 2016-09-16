颱風馬勒卡逼近 北市：疏散門隨時關閉

台北市政府工務局今天上午表示，為因應颱風馬勒卡逼近，隨時可能關閉河川疏散門。基於安全考量，也會啟動「只出不進」管制措施，呼籲民眾不要再把車輛駛入河川區停放。

工務局說，颱風襲台，且受大潮及外圍環流影響，河水易漫淹到高灘地，建議民眾在陸上颱風警報發布後，儘量不要進入河川區活動，包括烤肉，停在河堤內的車輛也可能盡快駛離，以維安全。1050916

(中央社)