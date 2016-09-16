颱風馬勒卡陸警發布 未來有增強趨勢
今年第16號颱風馬勒卡陸上颱風警報今天發布，中央氣象局說，颱風馬勒卡強度已達中度颱風上限，未來不排除持續增強，提醒北部、東半部民眾留意。
氣象局觀測，馬勒卡目前在恆春東南東方約470公里海面上，正以每小時22公里速度向西北轉北北西進行，7級暴風半徑150公里，近中心最大風速每秒40公尺。
氣象局簡任技正伍婉華表示，馬勒卡路徑沿途海溫都高，目前強度已接近中颱上限，未來還有增強趨勢，民眾不可掉以輕心。
氣象局說，馬勒卡暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮及台東地區將構成威脅，氣象局上午8時30分發布陸上颱風警報，提醒花東地區民眾留意，東部海面、巴士海峽及台灣北部海面也有長浪，應嚴加戒備。1050916
(中央社)
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