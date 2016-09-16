澎湖海水草蝦養殖成功 肉質鮮甜Q彈
「讓生活更美好的農業達人」28澎湖養殖達人黃再和今年首次嘗試以利用天然海水自然替換法來養殖草蝦獲得突破，短短5個月，成功養出10萬尾的「大隻」草蝦，肉質不亞於大蝦或斑節蝦。
草蝦在台灣是常見的養殖漁業之一，具有相當久的歷史，曾享有「草蝦王國」的美譽，不過，台灣本島的草蝦養殖大都是在海淡水間，與虱目魚等混養，卻也因養殖環境不當或水質等等，造成死亡。
澎湖業者黃再和從事漁業多年，養殖石斑魚或珍珠斑等高級魚類獲得「澎湖優鮮」認證，他鑑於澎湖傳統市場有斑節明蝦、白蝦與金鉤蝦等蝦類，獨缺在台灣本島銷路最大的草蝦，因為草蝦運送澎湖販售的成本與死亡率過高，市場沒有競爭力，因好奇而動念嘗試以澎湖清澈海水養殖草蝦。
今年初，黃再和親自請農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心的專家得知，草蝦苗如在幼體時期，以海水飼養，就可以適應海水養殖。
因此，黃再和今年4月進口20萬尾蝦苗，放養在約120坪大養殖池內，完全不使用任何抗生藥物與催熟劑，每日餵養新鮮下雜魚，並配合每天的海水漲退潮之際，自然進行蝦池的海水替換，再加上養殖池底裝設曝氣馬達等，讓草蝦成長相當順利，存活率超過6成。
黃再和海水飼養草蝦成功，約有10萬尾，品質絕不輸本島淡水養殖，趕上今年秋節上市，平均每尾都有10餘公分長，約30尾1斤重，較大隻者每隻體型達17至20公分，宛如手掌長，可媲美大蝦或斑節蝦，蒸煮炒炸，外殼鮮紅，肉質鮮甜，口感超Q彈，深獲消費者青睞。
黃再和近期也將向漁政單位申請優鮮認證，成為澎湖道地出產認證的草蝦品牌。1050916
(中央社)
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