行政院：研擬釋迦收入保險試辦方案

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行政院今天表示，今年台東縣釋迦受颱風尼伯特影響受損嚴重，為保障農民所得，行政院農業委員會正研擬「釋迦收入保險試辦方案」草案，預計明年釋迦產期前推出試辦。

行政院說，7月上旬尼伯特造成農業嚴重災情，台東首當其衝，主要受損作物釋迦受害面積4463公頃，受害程度35％，損失金額新台幣超過5億元。

其中部分受災慘重農民須重新種植果樹，未來3年收入來源堪慮。規劃以釋迦農民為對象，以產品收入為保險標的，擬定「釋迦收入保險試辦方案」草案。

農委會已邀相關單位召開數次專家會議，研商規劃試辦方案內容，也到台東地區辦理釋迦保險問卷調查，與當地農會及農民辦座談會，預計明年釋迦產期前完成規劃並推出試辦，保障農民所得。

行政院表示，全球氣候變遷，颱風、豪雨等異常天氣漸趨頻仍及劇烈，對農業生產及農民收入常造成嚴重打擊，不利於農業穩健經營及長期發展。政府雖有天然災害救助制度、低利貸款及資材補助等相關救濟措施，仍無法充足彌補農家災害損失及復建所需，更不論復建期間農民收入來源。

加上經貿自由化下，國內、外農產品競爭激烈，國產農產品難維持高價位，農業收入無法持穩，同樣不利農業穩健經營及長期發展，政府有必要推動相關政策，以各種農業保險機制彌補救濟制度不足，穩定農民收入。1050916

(中央社)