這就是愛 北京爺爺自備月亮陪她過中秋

中國大陸網路上昨晚瘋傳一段影片，一名老翁中秋夜在北京一家餐廳用餐時，拿出準備好的大型氣球月亮與花朵送給妻子。影片引起大陸網民熱議，許多人都表示「實在太浪漫了」。

綜合網易新聞等陸媒報導，有大陸網民在社群網站中分享一段影片，他15日晚間在北京後海一家餐廳吃飯時，身邊升起一個超大月亮，而月亮的主人居然是位老爺爺。

報導說，原來這位老先生曾經承諾讓妻子每年都看到最美的月亮，今年循著賞月地圖打算與另一半共度中秋，沒想到這兩天北京天氣不好，爺爺擔心奶奶看不到最美的月景，便偷偷準備了一個巨大的氣球月亮。

影片中，老爺爺還將一束花送給太太，老奶奶則露出羞澀的神情。

這段影片也在大陸網民間瘋傳，許多人表示老先生實在太浪漫了；更有人留言說「真摯感人的愛情是你老了，我還陪著你。」1050916

(中央社)