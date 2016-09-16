颱風襲受困山中 林務人員空勤救護

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颱風莫蘭蒂才剛走，馬勒卡颱風緊接而至，林務局5名工作人員在颱風前進入木瓜溪山區研究，碰上山路中斷，隊員有失溫、扭傷情形，消防局今晨出動兩架次直升機救援。

農委會林務局花蓮林區管理處長吳坤銘表示，5名工作人員在颱風前、9月5日就進入木瓜溪山區進行資源調查，原本預計9月18日下山；獲颱風資訊時，他們已入山5、6天，於是在山上一個廢棄的工作站避颱。

吳坤銘說，5名工作人員在山上多天，碰上莫蘭蒂颱風風雨影響，山路中斷，且其中1人感冒失溫，另1人腰部扭傷，加上擔心馬勒卡颱風將至，所以今天清晨請求空中救援。

消防局出動兩架次直升機將5人送下山，再由救護車送花蓮慈濟醫院檢查治療。1050916

(中央社)