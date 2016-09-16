北市：北北基未達停止上班上課標準

我要評比

台北市政府表示，台北市、新北市與基隆市政府人事處已同步把停班課資料放在行政院人事行政總處網站登錄，3縣市今天都未達停止上班及上課標準。

目前僅5縣市尚未宣布今天是否停止上班上課。1050916

(中央社)