馬勒卡報到 賈新興：不排除是顆觸身球

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天氣風險管理開發公司總監賈新興指，馬勒卡不排除是顆觸身球。(圖/翻攝臉書)

繼重創南台灣的強颱莫蘭蒂後，中颱馬勒卡接力報到，北台灣嚴陣以待，氣象局昨晚發布馬勒卡海警，今上午8:30發布陸警，並指花東地區應嚴加戒備。氣象專家賈新興在臉書指出，馬勒卡這顆「近身球」，不排除是顆「觸身球」。

天氣風險管理開發公司總監賈新興稍早在臉書提醒，北部民眾須留意馬勒卡這顆「近身球」影響，也不排除它是顆「觸身球」。

(中時電子報)