NBA》火箭繼續追逐諾爾 貝弗利成籌碼

七六人諾爾的內線攻守能力不俗，難怪火箭會如此積極搶人。(美聯社資料照)

火箭自從「魔獸」霍華離隊投奔老鷹，遲遲找不到合適先鋒中鋒人選，只好繼續積極爭搶七六人中鋒諾爾，目前火箭開出先發控衛貝弗利，加上年輕前鋒德克爾當作交易籌碼，希望七六人願意點頭答應放出諾爾，藉以解決火箭的內線荒。

目前火箭可以扛下先發中鋒的人選，只有卡培拉與奈內，當然相當不保險，畢竟卡培拉年輕又沒經驗，內線進攻能力欠佳，只有防守還算可以，奈內雖然足以扛下重則，他的傷痛歷史卻讓火箭擔憂，勢必趕緊找來真正合適內線人選才行。

諾爾上季平均可拿11.1分、8.1籃板，表現雖然不俗，可是七六人目前擁有他與歐卡佛、即將傷癒復出的恩比德等內線長人，上場空間明顯過於擁擠，早就打算釋出諾爾或歐卡佛其中1人，接下來就看七六人是否滿意火箭提出籌碼了。

(中時電子報)