颱風亂中秋連假 勞動部：不會補假
今年中秋連假遇到莫蘭蒂跟馬勒卡颱風來攪局，勞工如果遇到颱風假是否可補假？對此，勞動部說颱風假非假期，勞工可不出勤，但不會補假。
中秋4天連假遇2個颱風來攪局，中央氣象局今天上午已發布馬勒卡的陸上颱風警報。如果颱風落在中秋連假時，是否會補1天假給勞工。對此，勞動部說不會補假。
勞動部指出，颱風假不是假期，屬於天災，如果勞工的工作地或居住地其中之一，宣布停止上班上課，勞工可以選擇不出勤，雇主則可以因為勞工沒來上班不支薪，但雇主不得秋後算帳，不發給全勤獎金、資遣或要求勞工補班。
勞動部說，勞工如果在颱風天出勤，建議雇主應多給工資，並提供交通工具、津貼或其他必要協助。
勞動部表示，颱風天勞工是否出勤，應以安全為首要考量，如果有違反「勞動基準法」規定的狀況，勞工可撥打「1955」專線申訴。勞動部會即時實施勞動檢查，保障勞工權益。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。