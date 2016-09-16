颱風亂中秋連假 勞動部：不會補假

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今年中秋連假遇到莫蘭蒂跟馬勒卡颱風來攪局，勞工如果遇到颱風假是否可補假？對此，勞動部說颱風假非假期，勞工可不出勤，但不會補假。

中秋4天連假遇2個颱風來攪局，中央氣象局今天上午已發布馬勒卡的陸上颱風警報。如果颱風落在中秋連假時，是否會補1天假給勞工。對此，勞動部說不會補假。

勞動部指出，颱風假不是假期，屬於天災，如果勞工的工作地或居住地其中之一，宣布停止上班上課，勞工可以選擇不出勤，雇主則可以因為勞工沒來上班不支薪，但雇主不得秋後算帳，不發給全勤獎金、資遣或要求勞工補班。

勞動部說，勞工如果在颱風天出勤，建議雇主應多給工資，並提供交通工具、津貼或其他必要協助。

勞動部表示，颱風天勞工是否出勤，應以安全為首要考量，如果有違反「勞動基準法」規定的狀況，勞工可撥打「1955」專線申訴。勞動部會即時實施勞動檢查，保障勞工權益。1050916

(中央社)