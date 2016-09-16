美國總統候選人不願說的秘密

特派員看世界專欄隱瞞健康狀況，民主黨總統候選人希拉蕊非第一人；不公布稅務資料，共和黨總統候選人川普創先例，兩人各有不願說的秘密，這場不受歡迎度都高的對決，美國選舉史上罕見。

健康與財富是一般人的隱私，但想做白宮主人，一切得攤在陽光下、受顯微鏡放大檢視。不過，不管是美國總統或候選人，試圖隱瞞身體健康情況，就像是不成文的政治文化。

最近一次讓人印象深刻的就是1992年時、競選連任的老布希感冒仍訪問日本，但他昏倒、還吐在日本首相宮澤喜一身上，那時68歲的他，對手正是希拉蕊的丈夫柯林頓。

老布希那「驚天一吐」，相較於當時只有46歲的柯林頓、在鏡頭前神采飛揚、有條有理訴說著經濟政策，多少對後來的選戰結果有影響；20多年過去，現年68歲的希拉蕊，正承受當年丈夫對手的同樣壓力，且有過之而無不及。

萊斯大學研究總統史的教授布林克里（Douglas Brinkley）就說，老布希吐了宮澤喜一一身的那段影片，在當時網路不發達的年代，仍在各大電視網上不斷重播，加深人們認為老布希是「虛弱候選人」的印象。

如今，行動網路時代、人手一機、隨看隨拍，布林克里認為，少有事情可以久久隱藏，「政治人物無法像上一世代一樣，躲避媒體。」

患有小兒麻痺症的小羅斯福，禁止媒體拍攝他坐輪椅的畫面；而形象年輕有為的甘迺迪，其實患有自體免疫性疾病，在白宮裡每天得服用多種藥物，當時能瞞得住；而身處「楚門世界」的當代，健康與年紀是否影響候選人的形象與選情，關鍵還是在候選人的性格。

2008年，歐巴馬競選時曾公布276頁健康報告，他的對手、當時78歲的聯邦參議員馬侃也大方公開逾1000頁的醫療紀錄，健康與年齡，在當年選戰不是重要議題。

而希拉蕊得了肺炎、不聽醫生勸告休息，堅持衝刺選戰，一向行事神秘的她，只讓競選團隊少數人知道病情，但她腿軟無力、靠人攙扶才上得了車的畫面不斷重播，最後仍得公布病情、還落得「隱瞞不透明」的質疑，雖然事後公布更詳細的檢查報告，但危機處理的品質好壞，已反映在她搖搖欲墜、與對手差距縮小的民調支持度上。

比希拉蕊更年長的川普，不但沒公布詳細的健康檢查報告，美國自尼克森以來的不成文規定「公布報稅資料」，他就是不從，受訪時回嗆媒體「關你屁事」，還稱「支持者沒興趣知道」，但一向高調自己事業有成的他，是不是腳踏實地的成功商人？他倒是誠實地說，「我很努力地盡可能少繳稅」，原因是「這個國家根本浪費納稅人的錢」。

美國總統候選人公布繳稅紀錄的不成文規定，要追溯至尼克森時代，美國媒體當年查出，年收入超過40萬美元的尼克森，1970年與1971年分別繳稅不到1000美元，但尼克森靠捐贈文件減稅的年度，卻是在減稅相關法律廢除後，涉及逃漏稅，國稅局後來重新查核他的稅務資料，尼克森也大方表示歡迎檢查，因為「美國民眾必須知道，他們的總統是不是壞蛋」。

而競選風格模仿尼克森的川普，卻不在乎美國民眾是否認為他是壞蛋，就是不公布繳稅記錄，諷刺的是，他的副手彭斯倒是公布了個人稅務資料。

儘管「華盛頓郵報」抽絲剝繭，挖出川普在過去40年中，至少有5年沒繳或繳很少的所得稅，股神巴菲特也跳出來批評川普說「正接受美國國稅局（IRS）稽核、沒拿到稅單」的說法是扯謊，但川普心意已決，在這一點上，他就不願成為透明人，卻批評已公布繳稅紀錄的希拉蕊及財務運作公開的柯林頓基金會。

不過，若川普真當選美國總統，他的財產最終將攤在陽光下，依法得公布，讓公眾檢視，這靠華盛頓運作多年的制度制衡設計。

希拉蕊和川普，各有不願說的秘密，但在不斷面對外界質疑時，兩人因應的做法各有不同，對政治人物來說，體力與健康是最寶貴的無形資本，而繳稅資料某種程度上反映個人的法治觀念與誠信是富裕或破產，入主白宮的人，在美國的制度下，最終將很難守護著不願說的秘密。1050916

(中央社)