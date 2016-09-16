越南亞洲女排錦標賽 中華隊贏伊朗

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第5屆亞洲女子排球錦標賽近日在越南永福省進行，中華隊昨天迎戰伊朗隊，最終以3比0獲得首勝。

第5屆亞洲女子排球錦標賽14日至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，中華隊與地主越南、泰國和伊朗同在A分組。

中華隊預賽第1輪以2比3輸給泰國隊，昨天在第2輪迎戰伊朗隊，結果以25：23、25：12、25：19連贏3局，終場3比0獲得首勝。

截至目前，中華隊在A分組排名第2，預賽最後一場今天晚上8時30分將與地主越南對戰，若打贏將與泰國隊一起晉級4強。1050916

(中央社)