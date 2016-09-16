強颱登閩南 廈門災情慘重
颱風「莫蘭蒂」昨天不僅吹走中國大陸沿海省份的中秋明月，颱風登陸地廈門全城災情慘重。停在廈門機場的飛機被強颱吹跑，廈門一處海景房玻璃全碎，行道樹就倒了35萬棵。
綜合廈門網、北京晨報報導，廈門市政府昨晚通報颱風「莫蘭蒂」有關情況指出，這是今年以來全球最強颱風，也是1949年中共建政以來登陸閩南最大颱風。
「莫蘭蒂」風強雨大，廈門機場一架波音767飛機被風吹跑，撞到停機坪邊的綠地圍欄上，機身受損。
福建新聞廣播fm1036官方微博的照片顯示，廈門一處海景大樓的玻璃整片碎裂，豪宅內的裝潢被強風吹得一片狼藉。
廈門市政府表示，「莫蘭蒂」破壞力非常強。廈門島內五緣灣大橋陣風達到17級以上，創下有氣象紀錄以來的新高，損失嚴重。
廈門市政府統計，房屋倒塌損壞113處，道路積水195處，農作物受災面積300畝，35萬棵行道樹倒塌，5艘商船進入錨地避風後發生擱淺，人員轉移4萬6327人，因災死亡1人，直接經濟損失正在統計。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。