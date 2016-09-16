強颱登閩南 廈門災情慘重

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颱風「莫蘭蒂」昨天不僅吹走中國大陸沿海省份的中秋明月，颱風登陸地廈門全城災情慘重。停在廈門機場的飛機被強颱吹跑，廈門一處海景房玻璃全碎，行道樹就倒了35萬棵。

綜合廈門網、北京晨報報導，廈門市政府昨晚通報颱風「莫蘭蒂」有關情況指出，這是今年以來全球最強颱風，也是1949年中共建政以來登陸閩南最大颱風。

「莫蘭蒂」風強雨大，廈門機場一架波音767飛機被風吹跑，撞到停機坪邊的綠地圍欄上，機身受損。

福建新聞廣播fm1036官方微博的照片顯示，廈門一處海景大樓的玻璃整片碎裂，豪宅內的裝潢被強風吹得一片狼藉。

廈門市政府表示，「莫蘭蒂」破壞力非常強。廈門島內五緣灣大橋陣風達到17級以上，創下有氣象紀錄以來的新高，損失嚴重。

廈門市政府統計，房屋倒塌損壞113處，道路積水195處，農作物受災面積300畝，35萬棵行道樹倒塌，5艘商船進入錨地避風後發生擱淺，人員轉移4萬6327人，因災死亡1人，直接經濟損失正在統計。1050916

(中央社)