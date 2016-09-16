趣！日式餐廳名命有巧思？「南京」竟在台灣建國了？

「まいどおおきに食堂」選在辦公室大樓密集的南京東路開設分店，然有趣的是該家總以當地地名命名，因此新店名為「南京建國食堂」。（圖取自日本網友onchacchanga推特）

啥！大陸的古城「南京」竟在台灣「建國」了？因地緣之利、加上歷史因素，台灣人對日本文化較能接受，不管是賞櫻、泡溫泉、日本料理在台灣都有許多喜好者，也因此許多日本餐飲連鎖店進軍國際時，多會選擇台灣作為踏腳石以試水溫。話說來台有一陣子的「まいどおおきに食堂」，暨在大安森林公園處的分店頗受好評後，又選在辦公室大樓密集的南京東路開設分店，然有趣的是該家總以當地地名命名，因此新店名為「南京建國食堂」，一時不解的民眾看到還會以為怎麼「南京」變成一個國家了？

日本最大連鎖庶民食堂已在台北設點，首家門市就開在新生南路摩斯漢堡一號店隔壁。（本報系資料照，姚舜 攝）

台灣東元集團餐飲版圖再擴展，去年11月間將將日本最大庶民食堂—「まいどおおきに食堂」引進台灣。首間分店選在台北市都市之肺—「大安森林公園」不遠處開設店面，提供自助式日式餐點、料理，因強調健康、價格實惠，吸引不少當地住家、愛運動朋友的喜愛，成為近來頗受好評的日式料理店。

日本的連鎖大眾食堂「まいどおおきに食堂」。（圖取自日本官網）

《宅宅新聞》報導，看好台灣人愛吃日本料理，「まいどおおきに食堂」近來又選在辦公室大樓林立的南京東路三段和建國南路交會處附近開設分店。有趣的是，該店的分店命名是依照當地地名，因此開分店的名稱就是「南京建國食堂」。有不明究理的日本遊客看到了還以為大陸「南京」城市在台灣建國了？因此在其推特中揭露這個趣事。直說這個招牌如「宣示在南京建立國家一樣聲勢浩大啊！」

然歸根就底也是因為台北市的馬路命名當初是以大陸省分、地圖來劃分的，如叫北的區域有鄭州路、甘肅街等。話說前陣子大陸女明星徐嬌來台灣自由行時，也有發現台北市街道命名和大陸頗相似，還在個人微博和粉絲分享這個有趣的發現！也許未來「まいどおおきに食堂」再台展店時，不知為不會有更驚人的分店名稱了！

(中時電子報)