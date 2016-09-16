只出不進 北市將啟動水門管制

颱風將至，北市水利處6日表示，隨時可能宣布「只出不進」的管制、準備關閉河川疏散門，呼籲民眾別再到河川區停車。(資料照片，季志翔攝)

第16號颱風馬勒卡，中央氣象局在今日上午8時30分發布陸上颱風警報。台北市政府工務局今天上午表示，為因應颱風逼近，隨時可能關閉河川疏散門。基於安全考量，將啟動車輛「只出不進」管制措施。

工務局說，颱風襲台，河川水位易受大潮及外圍環流影響，河水易漫淹到高灘地，建議民眾在陸上颱風警報發布後，儘量不要進入河川區活動，包括烤肉，停在河堤內的車輛也可能盡快駛離，以維安全。

氣象局預測今天（16日）東半部、北部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨，由於受颱風外圍環流影響，迎風面北部及東半部地區水氣晚上之後會增多，且隨著颱風逐漸接近，降雨的趨勢也會愈來愈明顯。

(中時電子報)