馬勒卡颱風 台北市災害應變中心將二級開設

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台北市政府今天宣布，馬勒卡颱風災害應變中心下午2時二級開設，各局處派員進駐，各區災害應變中心也同時成立。

包括研考會、警察局、消防局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、都發局、教育局、觀傳局、媒體事務組、人事處、兵役局、台北市後備指揮部、憲兵 202指揮部，都將派員進駐台北市馬勒卡颱風災害應變中心。

(中時)