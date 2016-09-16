螺旋雲帶剝離 鄭明典：馬勒卡暫不會增強

我要評比

鄭明典在臉書指出，馬勒卡一條主要螺旋雲帶剝離，暫時不會增強。(圖/翻攝臉書)

繼第14號颱風莫蘭蒂之後，中颱馬勒卡接力報到，氣象局目前已發布海陸警。氣象局預報中心主任鄭明典稍早臉書指出，馬勒卡一條主要螺旋雲帶剝離，暫時不會增強。

氣象局預報中心主任鄭明典於臉書分享馬勒卡可見光雲圖，並指一條主要螺旋雲帶剝離，造成原因很多，但這是「暫時」不利颱風增強現象，「主雲帶剝離，兩者越分越開，相對來說，剝離的雲帶往北，留下的主環流就是相對地往南」。

此外，鄭明典稍早引用威斯康辛大學氣象衛星合作研究所（CIMSS）駛流分析，指目前預測馬勒卡颱風會偏北移動，由台灣東側快速北上，因台灣西側剛剛建立深短槽，馬勒卡颱風會沿著槽前的偏北氣流北上，隨後轉東北方向遠離。

(中時電子報)