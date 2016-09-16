小甜甜慶生自嘲老妹 願望不求姻緣先「留後」

小甜甜今年生日願望表示想去「凍卵」。(圖/取材自小甜甜臉書)

台灣藝人「小甜甜」，因為在綜藝節目不計形象搞笑演出，深受觀眾喜愛，昨天PO出劇組為她慶生的照片，讓她直呼獲得滿滿正面能量，而生日願望則是決定要去「凍卵」，讓粉絲全都驚呆。

小甜甜在節目不計形象演出，讓她擁有大批粉絲。(圖/本報系資料照)

小甜甜在臉書感謝所有粉絲的生日祝福，她表示每則留言都有仔細看過，也獲得滿滿的正面能量，雖自嘲又老了一歲，不過也允諾粉絲未來會看見她的成長與轉變，為了幫她慶生，劇組還特地在節目中安排慶生橋段，並請來許多猛男與她「肌膚之親」，讓小甜甜直呼好害羞。

至於生日願望未料不是想求得好姻緣，而是考慮要去「凍卵」，她表示由於目前年輕又積極健身，或許正是難得的好時機，因此期盼粉絲能提供相關資訊，更喊話這想法絕不是開玩笑，而是有認真考慮過，對此粉絲則表示「你的好姻緣快來了，到時跟愛人生一個就好啦」。

(中時電子報)