姐好狂！蔡依林中秋限定 筊白筍當生日蠟燭

中秋限定蛋糕，蔡依林把筊白筍當蠟燭許願。（圖／取材自蔡依林 Instagram）

歌壇天后蔡依林(Jolin)出道17年，從少男殺手蛻變成流行天后，唱跳功力了得，演藝事業成績亮眼，蔡依林私下熱愛鑽研翻糖蛋糕，手藝精巧，而她在昨(15日)中秋節迎接36歲生日，也應景推出中秋限定「烤肉」蛋糕，生日蠟燭竟是一根筊白筍！

蔡依林在中秋節迎接36歲生日。（圖／本報系資料照片）

蔡依林在Instagram上曬慶生照，她頭戴黑色鴨舌帽，身穿露香肩上衣，雙手合十燦笑許願，只不過桌上擺的不是蛋糕，而是中秋應景的「烤肉」蛋糕，生日蠟燭還是一根筊白筍，蔡依林也直呼：「What a Special birthday cake hHaah」，照片一PO出笑翻網友，直呼姐好狂。

(中時電子報)