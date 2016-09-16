來動物園玩「寶可夢」！搭「動物斑紋列車」抓寶兼孵蛋

老虎列車。（台北市立動物園提供）

中秋連假何處去？來動物園看可愛動物吃吃「月餅」！話說近來最夯的「寶可夢」，動物園也是抓寶聖地呢？裡面有許多「補給站」和「道場」。歡迎大小朋友來動物園「抓寶」、「孵蛋」，也別忘了看可愛的動物喔！聽說長頸鹿、老虎、斑馬竟然在園區趴趴走，看到的小朋友都開心尖叫？原來是昨天(13日) 3輛剛購入的遊客列車，正式加入台北市立動物園載運遊客的行列，首次以動物斑紋作為外觀圖案的德製列車，相當受到大小朋友的喜愛。

長頸鹿列車。（台北市立動物園提供）

民國91年，動物園引進的第一批遊客列車，是蒸氣火車造型。來動物園的小朋友都會要求爸爸媽媽要搭乘列車，深受大小朋友的喜愛，也成為許多遊客來動物園不能缺少的行程之一。

民國100年發生一起無人傷亡的火燒車意外事件，考量行車安全，動物園自102年起開始汰舊換新遊園列車。今年新購入3輛以動物斑紋為外觀造型的列車，經過一段時間的試營運，從9月13日正式加入服務遊客行列。

動物園目前共有10輛遊客列車輪流在線上服務，但是因為每台列車的樣式和空間設置都不盡相同，動物園建議搭乘前先將娃娃車收起來，小朋友才能更舒適的搭乘。所有遊客列車最後一節皆設有輪椅專用車廂，如有需求，僅須告知服務人員，動物園服務人員就會協助遊客上車。

斑馬列車。（台北市立動物園提供）

搭遊客列車逛動物園不用怕走到腳軟，還有接駁車可以搭到貓空纜車園南站，以上兩種皆可刷悠遊卡及投幣台幣5元(學齡前兒童免費)，歡迎多加利用。

遊客列車資訊：

列車總站 (16:30末班車)←→鳥園站 (17:00末班車)

等待時間:10-15分(依乘車人數調整班次)

貓纜接駁巴士資訊：

鳥園站 (16:40末班車)←→貓纜動物園內站 (16:00末班車)

行駛路線:列車總站-鳥園車站

乘座人數:約70人

(中時電子報)