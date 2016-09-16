馬勒卡陸警 北北基今天未達停止上班上課標準

我要評比

中央氣象局上午08:30發布颱風馬勒卡陸上警報，但目前僅要求花東地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備。台北市政府表示，台北市、新北市與基隆市政府人事處已同步把停班課資料放在行政院人事行政總處網站登錄，3縣市今天都未達停止上班及上課標準。

(中時電子報)