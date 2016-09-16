總統府常設展翻新 7年級設計師操刀

政黨輪替後，總統府常設展翻新，18日將重新對民眾開放，這場「府」常設展，策展人梁浩軒是7年級生，帶著8年級團隊長驅直入國家最高機關，用設計美學翻轉總統府。

總統府新展覽主視覺設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE（人民的力量）」字樣，梁浩軒說，主視覺概念是「我們的時代，人民的總統府」。

以幾何色塊構成的主視覺，帶領民眾以俯視角度看總統府，青綠色的底是代表總統府屋頂銅皮，橘色大色塊是代表外牆面磚，桃紅色是代表梅花，主視覺呈現鮮亮活潑感。

梁浩軒說，流動金色圓點，代表入府參觀的民眾，象徵人民是國家最重要資產，設計不以總統為主，而是以人民和建築物為主。

展覽主題分為府「建構」、「日常」、「時代」、「聲音」、「想像」、「味道」與「我在」展區。

「日常」展區呈現總統府裡各部門工作樣貌，除有總統辦公桌，有麥克風代表發言人、剪刀代表園藝人員，毛筆則是總統府代筆室，對講機是特勤人員；「藍、黃、紅、白、綠」五長燈，分別代表總統、副總統、秘書長、兩個副秘，哪盞燈亮，就代表這位首長在府內。

梁浩軒說，這區塊是「揭開總統府的神秘面紗」，以日常視角窺探府內各司職務身影，就像企業營運一樣，許多人各司其職運作，這是總統府的日常。

「從硬體講到軟體，從總統府講到人民」，這是梁浩軒策展概念。

「時代」展區介紹歷屆總統，從蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九，到現任總統蔡英文，並節錄他們就職演說內容。

梁浩軒說，總統府地理位置上非常特別，所有聲音都會在這邊發聲，總統府前會有很多集會遊行；「聲音」展區挑選、呈現過去20年來多起曾發生府前的社會運動，如紀念鄭南榕事件、女人100大遊行、廢核、移工與同志愛很大遊行等。

他說，以前總統府都是把聲音拒絕在門外，「我們這次門開了，讓這些聲音進來」，呼應設計主軸「我們的時代、人民的總統府」。

民眾到總統府參觀，過去會和總統立牌合影留念，梁浩軒設計一面3D合照區。

梁浩軒說，總統府2、3樓廊道，一般民眾上不去，「既然上不去，我們就把它做下來」，3D立體效果，彷彿蔡總統、副總統陳建仁站在廊道兩邊，向民眾打招呼。

民國71年次的梁浩軒，過去在台北市辦的「披頭四展」，是第一個由台灣全程自製、並輸往海外的文創商展；此外，「五月天無限創造演唱會DNA幕後公開展」，及松菸近期展出的「單位展」、藝人團體S.H.E成軍15週年經典展等，都出自梁浩軒之手。

有趣的是，梁浩軒不是設計系科班出身，他大學學的是「園藝」。

被問起這段「跨界」經驗，他只淡淡說「It's a long story（說來話長）」；從活動、公關公司做到展覽公司，接觸許多展覽，完全是工作經驗累積。

過去做的多是藝文、娛樂展覽，這是是第一次接公部門設計案。

梁浩軒說，過去創作者們不敢進入公部門，「以前有太多跌倒的經驗」，如創意常被修改，設計師們乾脆不做公標案，但這次總統府從上到下都非常支持他與團隊創意。

「主視覺從我們的提案到最後的完稿，完全沒有被改過，這件事讓我們非常感動，就是他們百分之百的、張開雙手，接受我們」，梁浩軒說，策展人當然全力衝刺，彼此有共同目標，一起往那個地方前進。

他說，希望透過這次創作經驗，讓更多設計師們看到「原來在台灣的最高機關都願意開放，讓年輕的設計師進來，用那麼突破傳統的方式做公標案」。

「我是71年次，帶了2個80幾年次的設計師，我們的團隊平均20幾歲，總統府這麼高的國家機關都願意接受，這才是真正改變的地方」，梁浩軒說。

他說，如果80幾年次設計師，現在已可設計總統府展覽主視覺，再多加歷練，他相信「未來台灣不會只有一個聶永真、一個蕭青陽，希望所有的人都有自己的舞台，可以站上去，讓台灣更進步」。1050916

(中央社)