振興孫學 企業家陳守仁資助辦研討會

「紀念孫中山150歲誕辰兩岸四地研究孫學的青年學者學術研討會」17日在台北國父紀念館舉行，海內外學者專家將發表26篇論文，研討會推手是澳門理工學院名譽教授邵宗海，香港知名實業家陳守仁大力贊助，志在振興孫學研究。

曾經在台灣相當熱門的孫中山學說研究，近年來，隨著經濟及社會不斷變遷而日漸衰微，各大學的相關系所紛紛改名為國家發展研究所，反而是中國大陸日益重視孫學，期盼從中找出有助於經濟與社會發展的方法。

曾在政治大學及文化大學任教的邵宗海，有鑒於此，三年前號召成立孫學研究中心，並出錢出力培育孫學種子隊，希望能守住孫學這塊領域，為這個即將消失的寶藏的研究盡一分知識分子的心力。

所幸，短短幾年時間，台灣的孫學研究從沒落而復甦，甚至名揚華人世界，並從無人理會而開始有越來越多人參與，甚至有團體及企業願意出錢鼎力支持。

邵宗海表示，興辦孫學種子隊的用意是希望喚起大家的重視孫學研究，並能發揚光大，對國家和社會的發展作出貢獻。誠摯感謝財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長許水德給予支持，也特別感謝香港聯泰國際集團創辦人兼主席陳守仁的不吝支持。

今年高齡87歲的陳守仁，事業有成，相關企業遍及海內外，有感於孫中山一生為國為民，多年來，在世界各地大力推展孫學的研究，先後在台灣、香港及中國大陸的北京大學等地，設立各式學術基金。這次台灣舉辦孫學的研討會，陳守仁聞悉後，不吝提供經費，大力支持，甚至親率代表團專程到台北參加。

邵宗海表示，孫學研究是一條仍須各方共同繼續努力的道路，若我們這一代不重視，未來孫學研究恐將消失，兩岸四地有必要重視孫學研究這塊寶藏。1050916

(中央社)