在陸涉間諜案 加拿大公民遭遣返
加拿大公民高凱文（Kevin Garratt）因在中國大陸涉嫌間諜案遭遣返，並在15日回到加拿大。他在2014年遭大陸當局羈押並起訴，加拿大總理杜魯道8月赴陸時特別為此與中方交涉。
英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，高凱文的家人發表聲明表示，高凱文受到中國方面的驅逐，在15日返回加拿大，目前和家人及朋友在一起。
高凱文被捕前住在大陸與北韓交界的丹東市，與妻子茱麗亞（Julia）在當地經營一間咖啡館。兩人在中國大陸已居住30年。
高凱文與妻子在2014年8月被捕。茱麗亞於2015年2月獲得保釋。高凱文則於今年初遭起訴，涉嫌罪名包括非法刺探、竊取大陸國家秘密罪。
高凱文遭起訴案一度令渥太華與北京的關係出現緊張。
杜魯道（Justin Trudeau）8月因參加20國集團（G20）領導人峰會前往大陸，並在北京與大陸國務院總理李克強會談。
李克強當時表示，將以人道主義方式透過法律途徑處理加拿大公民高凱文2年前在中國被拘留案。他還表示，雙方將繼續就此事保持溝通。
BBC中文網報導，高凱文獲釋是特魯道中國行的一項成果。1050916
(中央社)
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