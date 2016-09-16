新北封溪好成果 連假賞魚樂趣多

秋節連假期，可選擇新北市境內封溪護漁區域的賞魚步道走走，除可觀賞到溪裡豐富的魚蝦等水中生物外，也可呼吸戶外新鮮空氣，有益身體健康，更可以與家人共創美好的回憶。

新北市境內擁有好山好水，近年來都市發展迅速，為了保存及維護優美的自然溪流生態，地方人士及區公所號召護漁志工，推動封溪護漁措施，目前共有13區55條溪流受保護，其中有15條溪流賞魚步道特別值得大家放入旅遊行程。

像三芝區大坑溪三生步道，可見溪水中的原生魚種如臺灣石 (魚賓) 及溪哥，沿途景觀不斷變化，從有櫻花樹陪伴的溪流景觀到農田及梯田生態，美不勝收，琳瑯滿目。

如果想來點不同的體驗，可到平溪區白石河濱步道，走進步道先映入眼簾即是獨一無二的「天燈派出所」，繼續步行至民生橋前，可見獲選為台灣歷史建築百景的日式建築—台陽俱樂部，漫步步道上看著溪中魚蝦成群，還可享受日式風格與天燈的洗禮。

農業局長李玟表示，市府推動溪流生態保育不遺餘力，除了希望能提供市民假日家庭出遊的好去處外，更希望能為後代子孫保存豐富自然資源。也提醒大家賞魚時，勿隨意投放餌料或麵包餵食魚群，以免弱化魚隻覓食能力又污染溪流，也不要捕捉水中生物，以免觸法。

農業局呼籲，為防止民眾在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕、放流等行為，市府設有檢舉獎金，民眾如有發現違法濫捕情形，可提供影像，並向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給新台幣2000元獎金。

相關封溪護漁資訊可上農業局網站（http://www.agriculture.ntpc.gov.tw ，點選「生態保育」）查詢，洽詢當地區公所或農業局林務科，電話（02）2960-3456分機3121、專線（02）2965-4824。1050916

(中央社)