520未完成的答案卷 陸等蔡英文國慶演說回應
蔡英文總統上任後兩岸關係陷入僵局，大陸學者分析，北京方面日前「開一扇門」，透過國台辦聲明小英「尚未完成的答案卷」，他們還在等答案，而下月雙十國慶演說，就是大陸方面觀察重點。
時隔兩個多月之後，國台辦於9月14日再次舉行例行記者會。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯在接受中評社專訪時指出，國台辦聲明蔡英文520講話是一份「沒有完成的答卷」，其實是給小英政府開了一扇門，希望台灣方面在接下來抓緊時間就兩岸關係的性質作出積極響應。
包承柯認為，國台辦的談話非常中肯，兩岸關係的關鍵就在於必須要認識到這是一個國家的內部關係。過去兩岸關係在九二共識的基礎之上走的很順利，但在520民進黨執政之後，新政府沒有及時把握住時機解決關鍵性問題，兩岸之間的密切交流開始停頓下來。
包承柯分析，雖然台灣曾表示希望兩岸間應該共同協商，也期盼大陸能釋出善意，但是大陸所有的善意都是要解決一個基本問題，就是兩岸同屬一中。如果台灣能夠承認這一點，大陸對於釋放任何的善意都可以予以考慮。
但是在民進黨當局沒有對此做出清楚表述的情況下，大陸很難作出回應。大陸仍在等待台灣當局繼續回答這一份未完成的答卷，接下來的一個觀察點就是十月蔡英文的雙十講話，看她能否有一些轉變。希望她在雙十講話中能對大陸的核心關切作出積極回應，讓兩岸關係能有機會得到推動與發展。
(中時電子報)
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