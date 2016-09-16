颱風馬勒卡襲台 交通異動一覽表
【不斷更新】中度颱風馬勒卡逼近台灣，氣象局已於今（16日）08：30發布路上颱風警報。據氣象局指出，17日將會是颱風最接近台灣的時候。陸上部分：台東地區（含蘭嶼、綠島）及花蓮地區應嚴加戒備。以下為【中時電子報】整理交通異動。
【航空】
★花蓮航空站：16日台北-花蓮航線，GE019及GE022航班取消。
【水上航班】
★原訂16日至18日蘇澳至花蓮往返「麗娜輪」航班暫停。
★原訂16日往返富岡-綠島、富岡-蘭嶼及蘭嶼-後壁湖航班因受颱風外圍影響全數取消，停航班次統計如下：
1.富岡往綠島停航8航次、綠島往富岡停航8航次，共計停航16航次。
2.富岡往蘭嶼停航2航次、蘭嶼往富岡停航2航次，共計停航4航次。
3.蘭嶼往後壁湖停航3航次、後壁湖往蘭嶼停航3航次，共計停航6航次。
★16日「金門-廈門」及「金門-泉州」航班全數取消。
【公路】
公路總局表示，最快今天下半天將有6條公路若風雨過大將預警性封路，包含台2線、台9線蘇花公路、台9線北宜公路、台9甲線、台7線北橫公路、台7甲線等。
(中時電子報)
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