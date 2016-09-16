富宇助慢飛家族，中市府踩舞祭義賣送愛心

富宇建設和富宇慈善基金會贊助台中市政府舉辦的「2016台中國際踩街文化節」，還將攤位提供慢飛家族公益團體義賣手工藝品，愛心加倍。（盧金足攝）

中秋節連假送愛不間斷！台中市政府舉辦「2016台中國際踩街文化節」，富宇建設率先贊助，將攤位提供慢飛家族旗下公益團體義賣手工藝品，積極將公益團體推上舞台。

台中市政府舉辦「2016台中國際踩街文化節」，市長林佳龍欲打造其成為台中每年常態性的盛事，從15日起連續4天將有包含踩街遊行、帶動跳、特色市集在內的大型活動在台灣大道市民廣場及夏綠地公園周邊舉辦，吸引不少家庭攜家帶眷參加。

行善不遺餘力的富宇建設也挽起袖子做愛心，不但率先贊助「2016台中國際踩街文化節」舉辦經費，還低調隱身幕後，把可以對外曝光的攤位在人潮最多的時候提供給慢飛家族旗下的台中慈愛智能發展中心與立達啟能訓練中心義賣襪子、手工皂、車縫小物等產品。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇慈善基金會除了以贊助方式關懷弱勢，同時也持續思考如何將公益關懷做得更深更廣，無論是號召企業購買公益月餅，或是提供機會與場地讓公益團體義賣，都是鼓勵弱勢族群自食其力的做法，對他們來說，透過努力所獲得的成就感也比直接接受捐款來得更有意義。

負責擺攤的台中慈愛智能發展中心社工盧文心說，通常假日在市民廣場辦的活動，義賣成績都還算亮眼，這次恰好遇到中秋節，活動時間長，人潮通常都是三五成群、一波波地出現，義賣成績不錯，活動期間由台中慈愛智能發展中心及立達啟能訓練中心志工輪流擺攤。

除此之外，富宇建設多年來購買公益月餅幫助弱勢，今年也廣邀企業界一起參與，分別向新竹仁愛社會福利基金會及慢飛家族－立達啟能訓練中心購買數百盒、總計近千盒的月餅分送給客戶。

張宇承強調，富宇慈善基金會80%的預算都挹注在扶助弱勢團體等社會公益層面，期盼這些資源可以在幫助到真正需要的人之餘，也能帶動企業界一起從事社會公益的風氣。

(中時)