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雄三誤射、陸客不來、台南淹水 萬事怪英九？

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，前總統馬英九成為新一代「馬維拉」，諸如雄三誤射、陸客不來、台南淹水、交不到女友等，都在「馬維拉」救援範圍，就連大陸網友都戲稱馬「專業背鍋」。
前總統馬英九成為新一代「馬維拉」，諸如雄三誤射、陸客不來、台南淹水、交不到女友等，都在「馬維拉」救援範圍，就連大陸網友都戲稱馬「專業背鍋」。(報系資料照)

馬政府時代，前總統陳水扁因涉貪汙案常被執政黨提起「八年遺毒」，為施政救火以及轉移焦點，鄉民戲稱扁是救援投手「扁維拉」，如今蔡政府時代，前總統馬英九成為新一代「馬維拉」，諸如雄三誤射、陸客不來、台南淹水、交不到女友等，都在「馬維拉」救援範圍，就連大陸網友都戲稱馬「專業背鍋」。

陳亭妃受訪畫面。(截自中天)
陳亭妃受訪畫面。(截自中天)

1. 「雄三誤射」:台灣海軍司令部7月1日上午表示，海軍131艦隊所屬金江艦分誤射射程達300公里的雄三飛彈。對此，民進黨立法院黨團書記長陳亭妃受訪強調，前總統馬英九過去8年對中國懦弱，讓大家覺得「國防」已經不重要了，才引發今天的「果」。陳亭妃的發言，讓PTT網友留言「馬維拉上場救援」、「八年遺毒出現了!」

陸客來台人數大減，觀光業生計告急，912走上街頭大遊行。陸委會副主委邱垂正怪到馬英九身上，他表示，陸客來台人數持續下降，是馬政府開放時沒告知業者陸方會有「水龍頭關上」的風險，
陸客來台人數大減，觀光業生計告急，912走上街頭大遊行。陸委會副主委邱垂正怪到馬英九身上，馬政府開放時沒告知業者陸方會有「水龍頭關上」的風險。(資料照)

2.「陸客不來」:520後，陸客來台人數大減，觀光業生計告急，912走上街頭大遊行。陸委會副主委邱垂正怪到馬英九身上，他表示，陸客來台人數持續下降，是馬政府開放時沒告知業者陸方會有「水龍頭關上」的風險，以致業者沒做好風險管理，蒙受重大損失。就連陸媒都報導「陸客不去民進黨甩鍋馬英九」。陸網友留言「垂死病中驚坐起，一口鍋從天上來。」、「人在家中坐，鍋從天上來……」

6日時台南因豪雨導致多處大淹水，部分網友在臉書「爆料公社」貼出台南淹水的畫面，表示永康區大灣路「淹水到可以泛舟的情形」，機車半截都泡在水裡。 PTT八卦版上網友ttakearest怪馬英九
6日時台南因豪雨導致多處大淹水，PTT八卦版上有網友發文怪馬英九。(截自PTT)

3.「台南淹水」:6日時台南因豪雨導致多處大淹水，部分網友在臉書「爆料公社」貼出台南淹水的畫面，表示永康區大灣路「淹水到可以泛舟的情形」，機車半截都泡在水裡。

PTT八卦版上網友怪馬英九，回文表示「其實之前馬政府重北輕南，預算很少，所以這些排水設施才會比較不足，現在才會下大雨就淹水。說難聽一點，真的就是馬英九的錯。」推文狂噓「又是馬的錯 多一個維拉?」、「樓下告訴我，這是反串還是？」、「馬也變馬維拉了」。

民進黨立委蔡易餘3日出席台灣智庫活動時，被媒體問及誤射雄三飛彈未向中國致歉，是否將影響兩岸關係？蔡易餘表示，台灣的飛彈掉到自己的領海，「是內政問題，跟中國道歉才是貽笑大方」。（劉宗龍攝）
民進黨立委蔡易餘被媒體問及誤射雄三飛彈未向中國致歉，是否將影響兩岸關係？蔡易餘表示，台灣的飛彈掉到自己的領海，「是內政問題，跟中國道歉才是貽笑大方」。（資料照/劉宗龍攝）

4.「交不到女友」:民進黨嘉義縣立委蔡易餘2010年時，因有意競選台北市議員，在國民黨中央前掛上巨幅海報寫著「油價健保漲價，貓纜停擺，捷運爆爛，馬總統真的『郝』爛，害我交不到女朋友！」痛批都是時任總統馬英九與台北市長郝龍斌政績太爛，害他與宅男們交不到女朋友。

蔡易餘當時解釋怪馬郝的原因是「坐個捷運還有可能卡在裡面，那要帶女朋友去貓空玩，坐一下纜車還會卡在半空中，這樣很容易就感情破碎，馬英九的政績讓天下宅男都沒有出去玩的空間。」今年蔡易餘晉升新科立委時，媒體報導新年願望是「瘦身找女友」。

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關鍵字：馬英九淹水陸客網友台南
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