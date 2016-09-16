颱風馬勒卡襲台 活動異動一覽表
中度颱風馬勒卡逼近台灣，氣象局已於今（16日）08：30發布路上颱風警報。據氣象局指出，17日將會是颱風最接近台灣的時候。陸上部分：台東地區（含蘭嶼、綠島）及花蓮地區應嚴加戒備。以下為【中時電子報】整理活動異動。
因受馬勒卡颱風影響，9/17-18(星期六、日)福山植物園休園，請勿前往。已核准入園遊客，請於一個月內，任選相同於核准入園日之星期某日入園(例如：原9月17日星期六入園，可於一個月內的星期六入園)，並請協助轉知同行人員。路況請洽公路局頭城段03-9882058，入園請洽福山03-9228900。造成不便，請見諒!
馬勒卡來襲 淡水漁人舞台9月16、17日演出延期 18日演出照常舉行
依據中央氣象局最新天氣預報，馬勒卡颱風已於今(16)日8時30分發布陸上颱風警報，不但不排除登陸，且風勢仍持續增強，考量活動安全及硬體搭設時間，原定9月16 (五)、17(六)日淡水漁人舞台的展演場次將延期舉辦，新的演出日期將另行公告，而9月18日（日）之展演場次則照常舉行。另呼籲民眾於颱風警報期間不要前往海邊及山區，以免發生危險。
(中時電子報)
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