協助清理風災廢棄物 環保署供機具

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颱風莫蘭蒂造成中、南部產生許多大型廢棄物，行政院環境保護署也啟動相關應變機制，並提供多台斗車及清運卡車。

莫蘭蒂造成中、南部多處淹水及招牌掉落、路樹倒塌等災情，為讓民眾早日回到正常生活，環保署提供多台斗車即清運卡車，希望趕快清理完畢。

環保署說，截至16日止，已調度支援高雄市15台15噸抓斗車；台南市4台15噸抓斗車、6台中型鏟裝機及6台小卡車；屏東縣4台15噸抓斗車及2台25噸抓斗車，協助執行災後環境清理工作。

考量屏東縣急需環境清理機具，經環保署協調台北市與新北市重機械救災大隊支援4名人力、1台200型板車、1台200型夾子大怪手及2台50立方米大型斗車，要協助屏東縣環境清理及災後復原工作。

環保署呼籲民眾颱風後立即整理居家環境，如發現大型廢棄物無法清除時，可立即聯絡當地環保局協助清理，以利環保單位快速地進行各項廢棄物清理工作，加速環境復原。1050916

(中央社)