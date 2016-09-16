陸藏關係 達賴喇嘛暗示類歐盟安排

西藏流亡精神領袖達賴喇嘛讚揚歐洲聯盟在追求集體目標的同時，各國的固有文化也能獲得保存，他認為這種做法可以給在中國大陸的西藏借鏡。

美聯社報導，展開4天歐洲行程的達賴喇嘛今天指出：「獨立、有點主權國家的味道，但又把共同利益擺在更重要的位置，歐盟這樣的精神令人非常感動。」

對於英國公投脫歐後致力團結的歐盟集團而言，這樣的讚美誠屬罕見。

達賴喇嘛和西藏流亡政府尋求西藏自治而非獨立。

他在位於史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權機構歐洲理事會（Council of Europe）指出：「我們樂於加入或者說是留在中華人民共和國，他們必須尊重我們特有的文化，包括藏語在內。」（譯者：中央社何宏儒）1050916

(中央社)