南橫坍方 入夜前搶通至利稻

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我要評比

颱風莫蘭蒂重創南橫公路，多處坍方，目前東段只能通行到天龍飯店，預計今天下午5時前搶通到利稻，但仍需視山區氣候狀況；另外，摩天段地基掏空，路面剩不到1公尺寬。

交通部公路總局表示，目前機具已上山搶通，預計下午5時前清理到利稻。1050916

(中央社)