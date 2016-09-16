通緝犯持槍毒遭逮 重大危害治安遭羈押

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黃姓男子今年在彰化縣多處砸車、恐嚇取財遭通緝，遭警方逮捕後起出槍毒，檢方認有逃亡及勾串共犯之虞，聲請羈押獲准。

台灣彰化地方法院檢察署今天表示，彰化縣政府警察局員林分局14日晚間在大村鄉中山路逮捕黃姓男子，車內起出1支改造手槍、1批霰彈槍零組件、9顆手槍子彈、4顆霰彈與6包毒品。

彰檢表示，黃姓男子今年3月、5月，分別在員林市、大村鄉等處，持利斧等器物毀損他人汽車、住處玻璃，恐嚇勒索財物，檢察官受理後積極偵辦，並因黃姓男子畏罪逃匿而發布通緝。

彰檢說，黃姓男子14日遭警方查緝到案後，經檢察官莊珂惠訊問，認為黃姓男子涉犯恐嚇取財等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，逃亡期間又取得槍、毒，有逃亡及勾串共犯之虞，昨天中午向彰化地方法院聲押禁見，當天傍晚裁准。

彰檢表示，黃姓男子持有槍、毒，且因恐嚇取財等案在逃，有危害社會治安之虞，所幸在中秋節日即時緝獲，並查扣持有的槍彈，且羈押獲准，避免造成民眾恐慌。1050916

(中央社)