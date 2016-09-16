護眼操別亂做 壓迫眼球爆血管

45歲的黃姓婦人有糖尿病史，日前聽說常做眼球操可以舒緩眼睛疲勞；不料視力竟驟減，從本來的0.7降到0.01，原來是眼球遭外力壓迫，黃斑部玻璃體流血導致。

收治這名患者的國泰綜合醫院眼科醫師陳瑩山說，這名患者本來視力還可以，但日前突然眼睛看不到，經散瞳檢查發現，眼球中間黃斑部有一坨血。

陳瑩山詢問之下才知道，患者聽說做眼球操對眼睛好，只要眼睛疲勞、眼睛痛，就壓壓眼球、轉動眼睛，一下子看左、一下子看右，還會按壓眼球旁邊的穴道，沒想到竟然按到出血。

陳瑩山說，傳聞眼球操有助舒緩眼睛疲勞，其實是以訛傳訛的誤解，根據學理，按壓眼睛、眼球體操，根本無助改善疲勞。

眼睛的構造是一個球體，陳瑩山表示，眼球前方是角膜，按壓的時候壓力會從前面傳到眼球後方，眼球後方血管受壓迫，就容易爆血管，曾有高血壓的患者壓眼球後眼中風；或壓破玻璃體，當透明膠狀物體剝落，可能產生飛蚊症。

陳瑩山說，眼睛會有疲勞感是因為對焦累了，眼睛常盯著看近處物品，需要眼睛睫狀肌幫忙，當睫狀肌收縮，水晶體變胖，聚焦能力加強。但肌肉用久會痠，就會不舒服。

他表示，當眼睛覺得累了，最好的恢復疲勞方法就是閉上眼睛，沒有對焦可以讓睫狀肌放鬆。另一個方法是改變觀看距離，如看近看一段時間，就把眼光放遠。

現代人使用電腦、3C頻繁，陳瑩山說，雖常勸告每30分鐘就要休息10分鐘，但確實不容易做到。他會建議上班族或學生，可在書桌上、電腦後等位置放抒壓的照片、小物，如寵物照、子女照、盆栽等。工作、唸書一段時間後就把目光從電腦、書本上抽開，放在療癒的照片或小物上。

陳瑩山說，專注用眼30分鐘還是應該適度休息，且因注意飲食攝取，補充保護黃斑部的葉黃素或協助睫狀肌放鬆、運作的蝦紅素。如果每天早上吃一顆蛋、每天吃一份深綠色蔬菜和黃色水果，葉黃素的攝取就已足夠。1050916

(中央社)