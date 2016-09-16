NBA》林書豪化身漫威英雄 跟浩克組隊打球
林書豪即將再次擁有新頭銜，就是「綠巨人浩克隊友」！美媒16日報導，重回紐約打球的林書豪，將成12月出版的漫威(Marvel)最新系列「神奇浩克(Totally Awesome Hulk )」漫畫角色之一，預計他將在漫畫當中，跟浩克一起組隊打球。
會讓林書豪有機會成為漫威英雄之一，是因神奇浩克系列韓裔美籍作者葛瑞格的發想，「當林來瘋橫掃紐約時，我剛好也在紐約，我會去看林書豪每場比賽，當時我就構想，假如把浩克與林書豪結合在一起，這會不會很酷呢？」
林書豪屆時將化身為漫畫當中的亞裔美籍角色阿瑪迪斯卓，扮演類似浩克的籃球導師，他將給脾氣暴躁的浩克不少建議，在最新曝光的預告圖片當中，兩人都穿上球衣，身後還有1個被扣碎的籃板，浩克手上還拿著籃框。
興奮可以成為漫威人物的林書豪表示，把他跟浩克畫成同樣髮型，感覺兩人擁有同樣精神，「很榮幸也很酷的一件事，我也認為，漫威能在原有故事的基礎上面，把超級英雄的種族設定更多元化，這也是很棒的事情。」
(中時電子報)
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