MLB》為你開轟 阿布瑞尤為11歲癌童敲全壘打
與印地安人隊最後一戰開打前，白襪隊阿布瑞尤才與白襪球迷、11歲的骨癌病童卡拉漢(Shane Callaghan)，並向他作出承諾，要為他轟出全壘打，而阿布瑞尤也在16日轟出本季第24號全壘打，實現諾言。
11歲的男童卡拉漢左腿因骨癌正接受化療，他是位棒球迷，還未生病時有空就打棒球，最愛擔任捕手，且還是白襪的忠實粉絲。日前他請求希望能拿到阿布瑞尤的簽名，最後他不僅得到簽名球衣，阿布瑞尤也和卡拉漢見上一面。
「我向他保證我會轟出全壘打，而我也真的做到了，這是令人感動的時刻。」阿布瑞尤16日面對印地安人，在4局下轟出陽春炮，助球隊最終2比1險勝，「萬一我沒辦法開轟，無法實現諾言肯定會因此沮喪。但我很滿意我做到了，這一刻你為人們帶來快樂。」
在此之前，阿布瑞尤8月全壘打掛零，僅8分打點，這發陽春炮他形容是神的安排，「我感到被祝福，這是上帝的安排。你是有能力為孩子做些什麼或帶來影響，我也覺得我有機會能夠為他們帶來一些貢獻。」
(中時電子報)
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