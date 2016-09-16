國道恍神撞護欄再被追撞 車毀2人輕傷
國道中山高速公路苗栗銅鑼北上路段，今晨發生白色自小客車疑似恍神自撞內側護欄，後方黑色自小客車煞車不及撞上前車，兩車都嚴重受損，並造成白車高姓駕駛和黑車奚姓女乘客受傷，奚女2歲兒子毫髮無傷，確切肇事原因及責任由國道警方釐清中。
國道警方調查，車禍發生於今晨1時10分許，高姓男子駕車從台中要到新竹，行經國1高速公路139.6公里即銅鑼北上路段時，疑因恍神車子突從中線車道偏移撞上內側護欄，車頭嚴重受損。高男肩膀和左臂擦、挫傷。
而內側車道另輛由康姓男子駕駛的轎車，對前方突來狀況，因煞車不及直接撞上高男的座車，康男車上載著妻子奚女和2歲的兒子，追撞前傳出尖叫聲。奚女頸部、下巴和小腿挫傷。
(中時)
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