中秋連假 到彰化扇型車庫看活古蹟

中秋連假要去哪裡走走？來自柬埔寨的國民黨立委林麗蟬，推薦彰化扇形車庫，邀請民眾一起來看活的文化、活的古蹟。

林麗蟬是從柬埔寨遠嫁來台的新住民，雖然柬埔寨也有火車，但她婚前卻從來沒有看過火車，來到台灣也很少搭火車，也不會自己搭火車。

但是在因緣際會下，林麗蟬在5年接觸到半線鐵道文史工作室的朋友，發現他們推動的很辛苦，尤其是由台灣的民眾推薦台灣文化，一般人不會很注意聽，但她參與後很愛這個文化。林麗蟬認為，要深入了解在地文化，才會覺得自己是這裡的人。

林麗蟬說，接觸鐵道文化後才發現，原來台灣的都會發展是沿著火車鐵道開始發展，深入了解後，她還可以告訴民眾這個鐵道文化與扇庫有多重要，會感覺自己是在地人。

她說，很多聽她導覽的台灣在地人也會反思，「怎麼會是外地人告訴我彰化文化有多重要」，是文化上很大的衝突，但這個衝突是好的，提醒在地人保護自己的文化與文史。

林麗蟬說，彰化扇形車庫有12股軌道，還有1個轉車台，可以把火車轉換軌道，過去扇形車庫曾經要被拆除，但是經過文史工作室的朋友與立委堅持下，2000年列入縣定古蹟。

她說，彰化扇形車庫最難能可貴的是它是「活的車庫」，日本也有類似的扇形車庫，但目前已經沒有火車進出，只是博物館展示，而台灣早期有6座機車庫，目前也僅存這一座，應該珍惜它是活的文化、活的古蹟。

林麗蟬說，彰化扇形車庫可以一次看到不同年份的火車頭，幸運時可以看到轉車台把火車轉到不同的軌道，甚以爬到2樓或3樓拍照，可以拍到完整的扇形車庫。

彰化扇形車庫位於彰化市彰美路一段1號，每週一休館，上班日開放時間為下午1時至4時，例假日開放時間為上午10時至下午4時。1050916

(中央社)