中秋連假 到彰化扇型車庫看活古蹟
中秋連假要去哪裡走走？來自柬埔寨的國民黨立委林麗蟬，推薦彰化扇形車庫，邀請民眾一起來看活的文化、活的古蹟。
林麗蟬是從柬埔寨遠嫁來台的新住民，雖然柬埔寨也有火車，但她婚前卻從來沒有看過火車，來到台灣也很少搭火車，也不會自己搭火車。
但是在因緣際會下，林麗蟬在5年接觸到半線鐵道文史工作室的朋友，發現他們推動的很辛苦，尤其是由台灣的民眾推薦台灣文化，一般人不會很注意聽，但她參與後很愛這個文化。林麗蟬認為，要深入了解在地文化，才會覺得自己是這裡的人。
林麗蟬說，接觸鐵道文化後才發現，原來台灣的都會發展是沿著火車鐵道開始發展，深入了解後，她還可以告訴民眾這個鐵道文化與扇庫有多重要，會感覺自己是在地人。
她說，很多聽她導覽的台灣在地人也會反思，「怎麼會是外地人告訴我彰化文化有多重要」，是文化上很大的衝突，但這個衝突是好的，提醒在地人保護自己的文化與文史。
林麗蟬說，彰化扇形車庫有12股軌道，還有1個轉車台，可以把火車轉換軌道，過去扇形車庫曾經要被拆除，但是經過文史工作室的朋友與立委堅持下，2000年列入縣定古蹟。
她說，彰化扇形車庫最難能可貴的是它是「活的車庫」，日本也有類似的扇形車庫，但目前已經沒有火車進出，只是博物館展示，而台灣早期有6座機車庫，目前也僅存這一座，應該珍惜它是活的文化、活的古蹟。
林麗蟬說，彰化扇形車庫可以一次看到不同年份的火車頭，幸運時可以看到轉車台把火車轉到不同的軌道，甚以爬到2樓或3樓拍照，可以拍到完整的扇形車庫。
彰化扇形車庫位於彰化市彰美路一段1號，每週一休館，上班日開放時間為下午1時至4時，例假日開放時間為上午10時至下午4時。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。