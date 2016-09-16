颱風莫蘭蒂肆虐 國軍協助高雄恢復市容

我要評比

莫蘭蒂颱風肆虐，高雄市滿目瘡痍，國軍和高雄市環保局清潔人力今天加緊災後復原工作，尤其是清除妨礙交通的傾倒路樹及廣告招牌，持續快馬加鞭清運。

莫蘭蒂14日肆虐高雄地區，風強雨大，造成路樹傾倒、樹幹斷裂，看板掉落等災情，國軍和高雄市環保局清潔人力於災後立即投入復原工作。

由於路樹傾倒、樹幹斷裂等災情嚴重，災後復原工作人員形容「清都清不完」，今天持續快馬加鞭清運，還給清淨整潔的市容景觀。1050916

(中央社)