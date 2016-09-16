日防衛大臣：日美將聯合巡航南海
日本防衛大臣稻田朋美15日訪美時表示，日方計劃與美軍在爭議水域進行聯合巡航以及舉行雙邊和多邊軍演，以此升級在南海的行動。
綜合英國廣播公司（BBC）中文網及路透社報導，稻田朋美當天在美國華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」發表演講時，宣布了上述消息。
稻田朋美還表示，「與美國一樣，我們對中國在南海地區的領土主權宣示表示擔憂。日本將更多地介入南海事務，包括為沿海國家進行能力培養。」
報導說，稻田朋美並計劃與美國國防部長卡特舉行會談。這將是她就任防衛大臣之後，首次與卡特會談。
雙方將在日本正式啟動解禁集體自衛權以及新「安全保障相關法案」（安保法）實施前，展開日美聯合軍事演習一事進行磋商。
2015年4月，日美兩國大幅升級同盟關係，敲定了新「日美防衛合作指針」。新指針解除了對日本自衛隊行動的地理限制，允許日本武裝力量在全球扮演更具進攻性的角色，提出從平時到發生突發事件的「無縫」合作。
新指針除細化日美在島嶼的防衛合作，還首次提到所謂的「確保包括南海在內的海上航線的安全」。
北韓核問題也是兩位防長討論的議題。平壤當局9日進行了第五次核試驗，預計日美兩國將進一步加強因應北韓核問題。
此外，雙方還將就沖繩美軍基地遷移、中國大陸公務船在東海南海巡航以及東亞安全局勢等問題交換意見。1050916
(中央社)
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