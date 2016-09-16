巧手剝出柚子盅 呂孫綾推廣八里文旦
文旦是中秋節最應景水果，除台南市麻豆區盛產，很少人知道新北市八里區也是文旦產地，民主進步黨籍立法委員呂孫綾更巧手剝成最近網路火紅的「柚子盅」，推廣在地農產。
許多人覺得剝文旦沾手又麻煩，最近在網路上流傳許多「柚子盅」照片，呂孫綾特地帶選區中八里生產的文旦柚，和立法院同仁分享。她也首度挑戰將文旦剝成「柚子盅」，完成後讓不願動手剝柚子的同仁，可輕易品嚐文旦柚美味。
呂孫綾表示，八里盛產許多農產品，如綠竹筍和文旦柚，近年來農會更成功培育出「心型文旦」，這種有創意的行銷模式，讓文旦好吃又好看。
此外，在立法院外交及國防委員會問政的呂孫綾也設計一張賀卡寄給各國駐台大使、代表，並一張一張親筆簽名。
呂孫綾表示，中秋節是台灣最重要傳統節慶之一，有「月圓人團圓」含義，台灣民眾多半會返鄉過節，這些駐台使節或許沒在台過中秋節經驗，希望透過簡單賀卡問候，讓他們感受中秋節氣氛，維持兩國間友誼。
她說，台灣外交受限，很多國家與台灣沒邦交，透過書信方式和外國使節及訪台議員保持良好互動，並推展台灣傳統文化。1050916
(中央社)
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