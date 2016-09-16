公車司機痴戀高中女生 竟到學校縱火判四年二月
許姓公車司機痴戀17歲高中生，不滿她有意分手，避不見面，去年9月先到小女友住處縱火後，翌日再赴學校找她，因不滿教官阻攔並尾隨查看，憤而往校園內2度丟擲汽油縱火，最高法院依公共危險、恐嚇等罪判處許男4年2月徒刑確定。
判決指出，26歲許男與高姓女生原是男女朋友，去年7月高女提出分手，並避不見面，許心生不滿，去年9月18日攜帶裝有汽油的寶特瓶，到高女住處一樓樓梯間潑灑汽油，並點火引燃後離去，消防隊獲報及時撲滅火勢。
翌日上午，許到加油站購買汽油，分裝於牛奶罐、酒瓶內，並帶打火機及爆竹，赴高女就讀的新北市某高工欲找高女，因遭學校教官查問攔阻而離開校園。
教官查覺有異，尾隨查看，令許男不滿，許竟脫下上衣，沾染汽油後包裹爆竹，再以打火機點燃爆竹引信後，丟進校園內車棚與機械大樓間的車道上，隨即燃燒起火。
之後，許再將來不及點燃的酒瓶汽油，丟入校園汽車科大樓前草地，幸師生即時發現以滅火器撲滅。警方獲報在學校附近逮獲許男。
高院審理時，許辯稱因工作壓力，致躁鬱症復發，壓力無法宣洩才到高女住處，當時是煙蒂不慎引燃，另在學校圍牆外是手被燒到，才將燃燒的衣服丟棄，並沒有要縱火。
但法官發現，許男在檢警偵訊時坦承多日找尋不到女友，憤而到她住處及學校縱火，並依據醫院鑑定認定他到高女住處及學校縱火時，均未達精神耗弱或心神喪失程度。
高院認為，許僅因不滿女友分手，即以縱火洩憤，嚴重影響公安，且未坦承犯行，惡性非輕，但考量許患精神疾病，且賠償住戶損失，學校也不願追諒，判許徒刑4年2月，許再提上訴遭最高法院駁回，全案定讞。
(中時)
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