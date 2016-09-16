馬勒卡提前發陸警 有增強趨勢
今天上午10時15分，馬勒卡中心位置在在恆春的東南東方約 420 公里之海面上，7級風暴風半徑 150 公里，10級風暴風半徑 50 公里，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於 15 級風，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行。
氣象局於今上午8時30分，比預估的時間提前發布了陸上颱風警報，範圍包含台東地區（含蘭嶼、綠島）及花蓮地區，也持續發布海上颱風警報，範圍包含台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面。
天氣風險管理開發公司總監賈新興在臉書貼文，提醒北部地區要小心「馬勒卡」這顆近身球，也不排除是顆觸身球， 而中央氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書表示，有一條主要的螺旋雲帶剝離，雖然原因很多，但該現象是暫時不會讓馬勒卡增強。
(中時)
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