母女合照曝光？ 奶茶妹這樣抱娃慘被酸

奶茶妹疑被曝光母女合照。（圖／取材自娛七爺微博）

「奶茶妹」章澤天當初以一張手拿奶茶的美照爆紅，22歲的她擁有高學歷與甜美臉蛋，22歲的她去年嫁給大19歲的大陸京東創辦人劉強東，並在今年3月生下女兒，但卻不見奶茶妹曬娃，不過近日網友曝光奶茶妹抱娃照，她抱嬰兒的姿勢成為討論焦點。

奶茶妹升格當媽後，產後身材如少女般纖細，她的一舉一動依舊備受矚目，近日她被曝光懷中抱嬰兒照，網友直指奶茶妹懷中的女嬰就是她的女兒，儘管女娃背對鏡頭，照片依舊引發熱議，尤其奶茶妹根本不像是一個孩子的媽，模樣猶如少女。

不過奶茶妹抱孩子的姿勢卻被酸爆，網友指出應用手護著嬰兒頭和腰部，另一手托著寶寶屁股，奶茶妹還被酸「一看就是平時在家不抱孩子」。

(中時電子報)