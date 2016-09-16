2男登北二段受困溪水暴漲 直升機吊掛下山

黑鷹直升機載送李、邱兩人降落東勢河濱公園。（王文吉翻攝）

失聯登山客順利脫困，抵東勢河濱公園，因為受傷婉拒送醫。（王文吉翻攝）

李、邱兩人因未受傷婉拒就醫，前往消防局第二大隊稍作休息後自行離去。（王文吉翻攝）

梨山分隊接獲搜救任務，進行人員編組及搜救路線討論，和平區代表會副主席羅進玉（左一）也前往關心。（王文吉翻攝）

莫蘭蒂颱風襲台期間，和平山區傳出2名登山客失聯，消防隊員入山搜救，發現李宗勇、邱慶龍兩人因溪水暴漲無法通行，上午申請出動空勤直升機救援，順利將兩名登山客吊掛下山，結束整整2天搜救任務。

台中市消防局接獲登山客郭威宏報案，表示與兩名友人結伴，進行北二段5天登山行程，由於13日颱風莫蘭蒂來襲，山區風雨增強，3人決定先行撤下，因他腳程較快，在甘薯峰與甘薯南峰間分開行走，結果他下午4時許到達耳無溪營地，經6個多小時仍未等到另2名同伴，回頭徒步找尋1小時也無發現，自行紮營於耳無溪營地，隔天清晨下山，並撥電話報案。

消防局獲報立刻派梨山分隊4人上山，由小隊長姚泳和帶隊入山，13日5時許在清泉橋附近看見郭男因落石坍塌受困，道路經連夜搶通後，搜救人員與郭男夜宿環清宮，隔日早上再進行搜救任務。

搜救人員昨下午近4時在耳無溪對岸發現失聯的李宗勇、邱慶龍，兩人身體狀況良好，安全無虞，因溪水暴漲受困，河道寬約60公尺，強行渡河恐有危險，各在耳無溪兩岸紮營休息，並向空勤總隊申請直升機吊掛救援。

今晨天氣晴朗，空勤總隊出動黑鷹直升機（NF-701），7時從清泉崗基地起飛， 飛行43分鐘後順利將李、邱2人吊掛上機，8時許順利降落東勢河濱公園，2人均未受傷拒絕送醫，在消防局第二大隊稍作休息後自行離去。

(中時)